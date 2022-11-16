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MSB: "3’ü PKK/PYD, 2’si FETÖ terör örgütü mensubu 5 kişi yakalandı"

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’den Türkiye’ye ve sonrasında da Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3’ü PKK/PYD, 2’si FETÖ terör örgütü mensubu 5 kişinin yakalandığını açıkladı.

Asayiş 16.11.2022, 11:57
MSB: "3’ü PKK/PYD, 2’si FETÖ terör örgütü mensubu 5 kişi yakalandı"

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’den Türkiye’ye ve sonrasında da Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3’ü PKK/PYD, 2’si FETÖ terör örgütü mensubu 5 kişinin yakalandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, "Hudut kartallarımız, Suriye’den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3’ünün PKK/PYD, 2’sinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen şahıslardan birinin astsubay, diğerinin de sözleşmeli er olarak görev yaparken ihraç edildiği tespit edildi" denildi.

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