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MSB: "28 Mart 2022 tarihi sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkiine bölgede bulunan Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir."
MSB: "28 Mart 2022 tarihi sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkiine bölgede bulunan Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir."
Asayiş 28.03.2022, 10:15
MSB: "28 Mart 2022 tarihi sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkiine bölgede bulunan Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir."