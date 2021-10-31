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MSB: "2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi"
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyonu bölgelerinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Asayiş 31.10.2021, 18:17 31.10.2021, 20:18
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyonu bölgelerinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmamak için Irak kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi" denildi.