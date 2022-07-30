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MSB: “13 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Asayiş 30.07.2022, 19:13
MSB: “13 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi” denildi.

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