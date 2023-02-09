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AFAD: “Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı toplam 160 hava aracı ile bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulmuştur. Toplam bin 143 sorti yapılmıştır."
AFAD: “Afet bölgelerine 31 vali, 70’in üzerinde kaymakam, 19 AFAD üst yöneticisi ile 68 il müdürü görevlendirilmiştir”
AFAD: “Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 12.241 araç sevk edilmiştir”
AFAD: “AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, Ambulans Ekipleri, Gönüllüler, Yerel Güvenlik ve Yerel Destek Ekipleri’nden görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede görev yapan toplam personel sayısı 120 bin 344’dür”
MSB: “11’inci Komando Tugayımız aralıksız sıcak yemek dağıtmayı sürdürüyor”
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), deprem bölgesinde 11’inci Komando Tugayının aralıksız sıcak yemek dağıtmayı sürdüğünü duyurdu.
Asayiş 09.02.2023, 20:17
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), deprem bölgesinde 11’inci Komando Tugayının aralıksız sıcak yemek dağıtmayı sürdüğünü duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “11’inci Komando Tugayımız, Şanlıurfa’da kurduğu seyyar sahra mutfağı ve ekmek fırını ile vatandaşlarımıza aralıksız sıcak yemek dağıtmayı sürdürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de mutfağı ziyaret ederek Mehmetçiklerimize kolaylıklar diledi ve yemek dağıtımına katıldı” ifadelerine yer verdi.