banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Rize simidi 2 TL oldu
Rize simidi 2 TL oldu
Sarıgül, Metris Cezaevi önünde ‘af’ çağrısını yineledi
Sarıgül, Metris Cezaevi önünde ‘af’ çağrısını yineledi
Rus ordusundan nükleer tatbikat
Rus ordusundan nükleer tatbikat

MSB: "11 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

MSB: "11 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

Asayiş 02.06.2022, 10:23
MSB: "11 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

MSB: "11 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu