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MSB: “Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 22 Nisan 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Kubilay ÇON şehit olmuştur.Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan r
Mpstar’da 5.7 büyüklüğünde deprem: 3 yaralı
Bosna Hersek’in Mostar kenti yakınlarında meydana gelen 5.7 büyüklüğünde depremde 3 kişi yaralandı
Asayiş 23.04.2022, 01:53
Bosna Hersek’in Mostar kenti yakınlarında meydana gelen 5.7 büyüklüğünde depremde 3 kişi yaralandı