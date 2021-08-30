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Motosikletten savrulan 2 kişi yaralandı

Manisa’nın Kula ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Motosiklet üzerinde bulunan sürücü ve yolcu motosikletten savrularak yaralandı.

Asayiş 30.08.2021, 14:02
Motosikletten savrulan 2 kişi yaralandı

Manisa’nın Kula ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Motosiklet üzerinde bulunan sürücü ve yolcu motosikletten savrularak yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında 1 Nolu Aile Sağlığı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şehit Mehmet Topçuoğlu Caddesi üzerinde seyir halinde olan Burak Uzun yönetimindeki 45 RA 4076 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Devrilen motosiklet üzerinden savrulan sürücü Burak Uzun ve yolcu olarak bulunan Ramazan Yıldırım yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, Kula Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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