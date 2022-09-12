Motosikletliye kurşun yağdırarak ölümüne neden olan sanığa 19 yıl hapis cezası

Eyüpsultan’da seyir halindeki motosiklet sürücüsü Şahin Akpınar’a kurşun yağdırarak ölümüne sebep olan sanık Ulaş Keleş’in yargılandığı davada mahkeme, sanığı 19 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Eyüpsultan’da seyir halindeki motosikletli Şahin Akpınar’a içinde bulunduğu otomobilden kurşun yağdıran sanık Ulaş Keleş ile 2 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, maktul Şahin Akpınar’ın ailesi ve avukatları Ahmet Serhat Seyhan, sanık avukatı ile birlikte hazır bulundu. Tutuklu sanık Ulaş Keleş ise duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada konuşan maktulün ailesi, sanığın müebbet hapis cezası almasını ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istediler.

Müştekilerin avukatı Ahmet Serhat Seyhan ise sanık Ulaş Keleş’in 14 el ateş ettiğinin öldürme kastı olduğunu gösterdiğini belirterek verilecek cezada indirim yapılmamasını talep etti.

Sanık avukatı ise müvekkilinin maktul Akpınar’a doğru ateş ettiğine dair dosyada hiçbir delil olmadığını, tarafların tanışıklığının olmadığını, bu nedenle öldürme kastının olmadığını söyleyerek beraatını istedi.

Son sözü sorulan sanık Ulaş Keleş beraatını ve tahliyesini talep etti.

19 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Alınan savunmaların ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ulaş Keleş’i ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın cezasında haksız tahrik indirimi uygulayan heyet, bu cezayı 18 yıla düşürdü.

Mahkeme ayrıca, sanık Keleş’i ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan da 1 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Toplamda 2 suçtan 19 yıl hapis cezası alan sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verildi.

Sanıklar Servan Turan ve Emrah Başer’in üzerlerine atılı ’suçu bildirmeme’ suçunun ön ödemeli suçlardan olduğu ve sanıkların ihtarda belirtilen miktarı ödediği gerekçesiyle haklarındaki suçlamanın düşürülmesine hükmeden mahkeme, sanık Turan’ın ayrıca ’ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan da 1 yıl hapis cezası almasına karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 4 Kasım 2020 gecesi şüpheliler Ulaş Keleş, Servan Turan ve Emrah Başer’in seyir halinde içinde bulunduğu araçtan, motosiklet kullanan Şahin Akpınar’a doğru ateş açıldığı, Akpınar’ın açılan ateş sonucu yaralanarak motosikletten düştüğü ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği anlatıldı.

Kamera kaydı görüntülerinin de yer aldığı iddianamede, şüphelilerin içinde bulundukları aracın, maktulün kullandığı motosiklete yaklaştığının görüldüğü ve tanıkların beyanlarını doğrular nitelikte olduğu kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Ulaş Keleş hakkında ’kasten öldürme’ suçundan müebbet hapisle, şüpheli Servan Turan ile Emrah Başer hakkında ise ’suçu bildirmeme’ suçundan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.