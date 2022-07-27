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Motosikletlinin ardından otomobil sürücüsü de hayatını kaybetti
Fatih’te otomobille motosikletlinin karıştığı kazada motosikletlinin ardından hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü de hayatını kaybettiği öğrenildi.
Asayiş 27.07.2022, 23:37
Fatih’te otomobille motosikletlinin karıştığı kazada motosikletlinin ardından hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü de hayatını kaybettiği öğrenildi.
Fatih, Unkapanı Atatürk Bulvarı’nda, dün meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Burak Sabay hayatını kaybetmişti. Olaya karışan otomobil sürücüsü Hacı Nimet Kaya ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı. Kaya, tedavi gördüğü