banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Benzine indirim geldi!
Benzine indirim geldi!
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?

Motosikletlinin ardından otomobil sürücüsü de hayatını kaybetti

Fatih’te otomobille motosikletlinin karıştığı kazada motosikletlinin ardından hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Asayiş 27.07.2022, 23:37
Motosikletlinin ardından otomobil sürücüsü de hayatını kaybetti

Fatih’te otomobille motosikletlinin karıştığı kazada motosikletlinin ardından hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Fatih, Unkapanı Atatürk Bulvarı’nda, dün meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Burak Sabay hayatını kaybetmişti. Olaya karışan otomobil sürücüsü Hacı Nimet Kaya ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı. Kaya, tedavi gördüğü

Yorumlar (0)
31°
açık