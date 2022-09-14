Motosikletli polis ekibine çarpıp kaçtı

Adana’nın Kozan ilçesinde devriye gezen motosikletli polis ekibine plakasız bir motosikletin çarpıp kaçması sonucu 1 polis hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Çanaklı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli ekibine Batı Geçiş Çevre Yolu kavşağında arkadan gelen plakasız motosiklet sürücüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilince polis memuru hafif şekilde yaralandı. Zanlı motosiklet sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Yaralı polis memuru olay yerine çağırılan 112 acil servis ambulansı ile Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı bütün ekipler plakasız motosiklet sürücüsünü bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı.