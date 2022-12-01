Motosikletli polis aracına çarptı, sürücünün havalanıp düşme anı kameraya yansıdı

Adana’da, cadde üzerinde ara sokağa dönen polis aracına çarpan motosiklet sürücüsü havalanarak yere düştü o anlar kameraya yansıdı. Kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kıbrıs Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Çınar idaresindeki motosiklet ara sokağa dönen polis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten havalanan sürücü Çınar yere çakıldı, arkasındaki arkadaşı da düşerek yaralandı. Kazaya karışan polis ekipleri de ilk müdahaleyi yaparak sağlık ekiplerine haber verdi.Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.

Yaralılardan sürücü Çınar’ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza anıda kameralara saniye saniye yansıdı.