Motosikletli narkotik polisinin şehit olmasıyla ilgili çekicinin sürücüsü tutuklandı

Samsun’da kazada motosikletli narkotik polisinin şehit olması ve bir polis memurunun da yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan çekici sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi’nde Atatürk Bulvarı YEDAŞ kavşağında dün akşam saat 22.15’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Ata Traş (43) idaresindeki 55 SJ 967 plakalı polis motosikleti, ters yola giriş yapan Hasbi Can Duran yönetimindeki 55 NFR 78 plakalı çekici ile çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü polis memuru Mustafa Ata Traş ile yanında bulunan polis memuru İsmail Eken (39) yaralandı. Ağır yaralanan Mustafa Ata Traş kaldırıldığı özel hastanede şehit oldu. Yaralanan diğer polis memuru Mustafa Eken ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çekici sürücüsü Hasbi Can Duran, polis tarafından gözaltına alındı. Denizevleri Polis Merkezindeki işlemleri tamamlanan Duran, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Hasbi Can Duran tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.