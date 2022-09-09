Motosikletli magandanın tek teker şovu kamerada

İstanbul’da motosikletli bir maganda, araçların arasında tek tekerlek üzerinde giderek trafiği tehlikeye düşürdü. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul’da motosikletli bir maganda, araçların arasında tek tekerlek üzerinde giderek trafiği tehlikeye düşürdü. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan motosikletliyi görenler bu kadarına da “pes artık” dedi. Motosikletin üzerinde ayağa kalkarak bir süre ilerleyen sürücünün tek teker şovu cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.