Motosikletli kurye kazada hayatını kaybetti

Samsun’da otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan 25 yaşındaki motosikletli kurye kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü de yaralandı.

Kaza, Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Atatürk Bulvarı Tekkeköy Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şafak Ş. yönetimindeki 55 GZ 419 plakalı otomobil bir lokantada paket servisinde görev yapan motosikletli kurye olan Ali Topal (25) idaresindeki 55 AIT 736 plakalı motosiklete çarpıp orta refüjden karşıya geçip kırmızı ışıkta bekleyen Fatih Sevinç yönetimindeki 27 ABH 035 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Şafak Ş. ile motosiklet sürücüsü Ali Topal yaralandılar. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü Ali Topal yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.