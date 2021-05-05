banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Zehra Zümrüt Selçuk, Kardemir’e yönetim kurulu üyesi oldu
Zehra Zümrüt Selçuk, Kardemir’e yönetim kurulu üyesi oldu
Yaşanan ayrılıklar sonrası Habertürk'ten ilk açıklama!
Yaşanan ayrılıklar sonrası Habertürk'ten ilk açıklama!
Fatih Terim tazminat davası açtı
Fatih Terim tazminat davası açtı
Türkiye Kadın Futbol Liginde Şampiyon Beşiktaş oldu
Türkiye Kadın Futbol Liginde Şampiyon Beşiktaş oldu

Motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı

Adana’da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi bacağından yaralandı. Çevredeki vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasını unutup merakla polisin çalışmasını seyretti.

Asayiş 05.05.2021, 21:36
Motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı

Adana’da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi bacağından yaralandı. Çevredeki vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasını unutup merakla polisin çalışmasını seyretti.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi İsmail Hakkı Develi Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimlikleri belirlenemeyen şüpheliler motosiklet üzerinden Hasan C.’ye doğru tabanca ile 3-4 el ateş açıp olay yerinden hızla kaçtı. Bacağından yaralanan Hasan C., yol kenarında yardım istedi. Vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hasan C.’yi Çukurova Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Çevrede bulunan vatandaşlar ise sokağa çıkma kısıtlamasını unutup, polis olay yerinde delil çalışması yaparken merakla izlemesi dikkat çekti.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.
Yorumlar (0)
19°
açık