Motosikletli kapkaççılar kameraya yakalandı

Gaziantep’te motosikletle vatandaşların telefonunu alarak kaçan 2 şüpheli yakalandı. Kapkaç anları ise kameralar tarafından kaydedildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince, Şahinbey ve Şehitkamil İlçelerinde farklı tarihlerde meydana gelen 3 ayrı kapkaç olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen A.B. ve M.K. isimli 2 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheliler yapılan yasal işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanırken, kapkaç anları ise kameralar tarafından kaydedildi.