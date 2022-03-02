Motosikletli kapkaççılar Esenyurt’ta çaldı, Üsküdar’da sattı

Esenyurt E-5 yan yol üzerinde gözüne kestirdikleri vatandaşların cep telefonlarını plakasız motosikletle çalan iki şahıs, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Tanınmamak için kask takan kapkaççıların hırsızlık anları ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 20-26 Şubat tarihleri arasında Esenyurt E-5 yanyol üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, plakasız bir motosikletle yol üzerinde bulunan duraklarda bekleyen ve yürüyen yayaları gözüne kestiren kapkaççılar, vatandaşların ellerindeki telefonları çalarak kayıplara karıştı. Tanınmamak için kask takan hırsızların, olay sonrasında ise polis ekipleri tarafından takip edilmemek için şaşırtmacalı bir güzergah kullandığı öğrenildi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler gelen ihbarlar sonrasında şahısları yakalamak için toplamda 17 kilometrelik bir alanda çalışma başlattı. İncelenen 82 saatlik güvenlik kamerası sonucunda şahısların E-5 karayolu Esenyurt mevkiinden Büyükçekmece istikametine, ardından ise Hadımköy bağlantı yolundan tekrardan E-5 karayoluna çıkarak Avcılar ilçesinde bir kıraathaneye geldiği tespit etti.

Sorgularında başka suçlarını da itiraf ettiler

İncelemeler sonunda harekete geçen polis ekipleri, D.L. ve E.K. isimli iki şahsı gözaltına alarak karakola götürdü. İfadelerinde işledikleri 3 ayrı kapkaç suçunu kabul eden şahıslar ayrıca Bakırköy ilçesinde de bir kapkaç olayına daha karıştığını ve çaldıkları telefonları Üsküdar bulunan bir telefoncuya götürerek sattığını söyledi. Kapkaççıların ifadeleri doğrultusunda telefoncuda arama yapan polis ekipleri, çalıntı olduğu belirlenen 4 telefon ele geçirirdi. Karakolda işlemleri biten şahıslar ise Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanan D.L. ve E.K. isimli iki şahıs adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.