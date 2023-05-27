Motosikletli jandarma timleri tarihi mekanlarda kuş uçurtmuyor

Aksaray’da asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla çeşitli çalışmalar yapan jandarma komutanlığı, havaların ısınmasıyla birlikte devriyeye çıkardığı motosikletli jandarma timleri ile tarihi mekanlar ve şehir genelinde en ücra köşelerde bile olumsuzluğa geçit vermiyor.

Aksaray’da İl Jandarma Komutanlığı havaların ısınmasıyla birlikte motosikletli asayiş jandarma timlerini devriyeye çıkardı. İlçe, belde ve köylerde görev alan motosikletli jandarma timleri, motosikletleri sayesinde araçların ulaşamadığı en ücra köşelere bile çıkıp kontrollerini sağlıyor. Şehir genelinde görev alan motosikletli asayiş jandarma timleri, özellikle havaların ısınmasıyla birlikte şehrin tarihi mekanlarında artan yerli ve yabancı turistlerin ziyaretlerini de yakından takip ediyor. En ufak bir olumsuzluğu bile geçit vermeyen jandarma ekipleri, motosikletlerinin sağladığı kolaylıkla birlikte ihbarlara da kısa sürede intikal ederek olumsuzlukların önüne geçiyor. Kaçak kazı yapan definecilerin de korkulu rüyası olan motosikletli jandarma timleri, dağ bayır demeden sürekli olarak devriye atarak kontrolü sağlıyor.

İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Motosikletli Asayiş Timlerimiz, bölgeyi ziyarete gelen yerli/yabancı turistlerin can ve mal güvenliğini sağlamak, tarihi ve doğal yapısı itibariyle bölgede meydana gelebilecek kaçak kazı olaylarına engel olmak ve muhtemel olaylara daha seri bir şekilde müdahale etmek amacıyla gün boyu devriye faaliyeti icra ederek denetimlerini sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşamaları, ilimizde asayiş ortamının sağlanması ve meydana gelebilecek muhtemel olayların önlenebilmesi amacıyla titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir” denildi.