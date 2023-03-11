Motosikletli hırsızlar balkonda asılı kıyafetleri çaldı

Eskişehir’de motosikletle bir evin önüne gelerek 12 saniye gibi kısa bir sürede balkonda asılı kıyafetleri çalan 2 şüpheli, güvenlik kameralarına yakalandı.

Edinilen bilgilere göre olay dün sabah saatlerinde, Emek Mahallesi’nde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, motosiklette bulunan 2 şüpheli hızla bir evin önüne yaklaştı. Yolcu olarak arka tarafta oturan şüpheli, motosikletin üzerine çıkarak bir evin balkonunda asılı duran kıyafetleri çaldı. Yaklaşık 12 saniyede 2 parça kıyafeti çalan şüpheliler, olay yerinden hızla uzaklaştı.

Kamyonetiyle geçerken olayı fark eden bir vatandaş engel olmayı denese de başarılı olamadı.