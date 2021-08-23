Motosikletler çarpıştı, sürücüler yaralandı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cemal Gürsel Mahallesi’nde sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen 2 motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yaralanan motosiklet sürücüleri Samandağ Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.