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Motosikletler çarpıştı, sürücüler yaralandı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Asayiş 23.08.2021, 21:16
Motosikletler çarpıştı, sürücüler yaralandı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cemal Gürsel Mahallesi’nde sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen 2 motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yaralanan motosiklet sürücüleri Samandağ Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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