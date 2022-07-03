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Motosikletle tehlikeli yolculuk

Adana’da bir kişinin hareket halindeki motosikleti ayaklarıyla kullanması görenleri hayrete düşürdü.

Asayiş 03.07.2022, 09:56
Motosikletle tehlikeli yolculuk

Adana’da bir kişinin hareket halindeki motosikleti ayaklarıyla kullanması görenleri hayrete düşürdü.

Seyhan ilçesi D-400 karayolunda motosiklet süren bir kişinin direksiyonu ayakları ile kullanması tehlike oluşturdu. Sürücü kendisini görenlerin bakışları arasında hızlı bir şekilde motosikleti ayaklarıyla kullanmaya devam etti. Bu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından anbean görüntülendi.

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