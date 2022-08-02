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Motosikletiyle girdiği virajı alamayınca hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde hızlı girdiği virajı alamayan motosiklet sürücüsü Süleyman Sarıer geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

Asayiş 02.08.2022, 01:55
Motosikletiyle girdiği virajı alamayınca hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde hızlı girdiği virajı alamayan motosiklet sürücüsü Süleyman Sarıer geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, Gölcük ilçesi D-130 Karayolu Ulaşlı ışıklar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Karamürsel istikametinde motosikletiyle seyir halinde olan Süleyman Sarıer (39), hızlı girdiği virajı alamadı. Motosikletin kontrolünü kaybeden sürücü, savrularak düştü. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Sarıer’in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Süleyman Sarıer’in naaşı morga kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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