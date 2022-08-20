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Motosikletiyle duvara çarpan genç 58 gün sonra hayatını kaybetti

Samsun’da motosikletiyle duvara çarparak ağır yaralanan genç tedavi altına alındığı hastanede kurtarılamayarak 58 gün sonra hayatını kaybetti.

Asayiş 20.08.2022, 12:31
Motosikletiyle duvara çarpan genç 58 gün sonra hayatını kaybetti

Samsun’da motosikletiyle duvara çarparak ağır yaralanan genç tedavi altına alındığı hastanede kurtarılamayarak 58 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Baruhane Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde 22 Haziran’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sefa Özer (25) idaresindeki 55 AFB 598 plakalı motosiklet yoldan çıkarak duvara çarptı. Kazada ağır yaralanan Sefa Özer özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 58 gündür tedavi altında bulunan genç yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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