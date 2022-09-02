Motosikletiyle asker eğlencesinden dönen genç kazada hayatını kaybetti
Antalya’nın Demre ilçesinde motosikletiyle asker eğlencesinden dönen genç, düştüğü boş su kanalından ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Antalya’nın Demre ilçesinde motosikletiyle asker eğlencesinden dönen genç, düştüğü boş su kanalından ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, gece yarısı Demre ilçesi Karabucak mevkiinde meydana geldi. 21 yaşındaki İbrahim Sami Özek, askere gidecek olan arkadaşının eğlencesine katıldıktan sonra gece yarısı dönüşe geçti. Özek, Karabucak Mevkii’nde motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra boş su kanalına düştü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye ulaşan sağlık ekipleri yaralı Özek’e, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulans ile Demre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Özek, daha sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Özek, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından İbrahim Sami Özek, gözyaşları içinde Demre’de toprağa verildi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Gaziantep FK
|4
|10
|3. Adana Demirspor
|4
|9
|4. Konyaspor
|4
|8
|5. Fenerbahçe
|4
|7
|6. Başakşehir
|3
|7
|7. Galatasaray
|4
|7
|8. Trabzonspor
|4
|7
|9. Kayserispor
|4
|6
|10. Antalyaspor
|4
|6
|11. Giresunspor
|4
|6
|12. Alanyaspor
|4
|5
|13. Karagümrük
|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Kasımpaşa
|4
|3
|16. Sivasspor
|4
|2
|17. Ümraniye
|4
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
|3. Pendikspor
|3
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Sakaryaspor
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Gençlerbirliği
|3
|4
|8. Keçiörengücü
|3
|4
|9. Boluspor
|3
|4
|10. Göztepe
|3
|4
|11. Adanaspor
|3
|3
|12. Erzurumspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Rizespor
|2
|2
|15. Altınordu
|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|5
|15
|2. M.City
|5
|13
|3. Tottenham
|5
|11
|4. Brighton
|5
|10
|5. M. United
|5
|9
|6. Liverpool
|5
|8
|7. Leeds United
|5
|8
|8. Fulham
|5
|8
|9. Southampton
|5
|7
|10. Chelsea
|5
|7
|11. Brentford
|5
|6
|12. Newcastle
|5
|6
|13. Crystal Palace
|5
|5
|14. West Ham United
|5
|4
|15. Nottingham Forest
|5
|4
|16. Bournemouth
|5
|4
|17. Everton
|5
|3
|18. Wolverhampton Wanderers
|5
|3
|19. Aston Villa
|5
|3
|20. Leicester City
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Atletico Madrid
|3
|6
|7. Osasuna
|3
|6
|8. Real Sociedad
|3
|6
|9. Mallorca
|3
|4
|10. Almeria
|3
|4
|11. Rayo Vallecano
|3
|4
|12. Celta Vigo
|3
|4
|13. Girona
|3
|3
|14. Valencia
|3
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|3
|0