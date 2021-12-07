Motosikletiyle ağaca çarpıp öldü

Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde motosikletiyle ağaca çarpan şahıs hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saat 19.45 sıralarında Eceabat ilçesinde meydana geldi. İşten çıktıktan sonra 17 GF 532 plakalı motosikletiyle evine seyir halinde olan Celil Koray Tosun, yağışlı havada kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan sürücü Tosun, olay yerinde hayatını kaybetti. Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığında çalışan Tosun’un evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.