Motosikletini yatarak kullanan sürücü ölüme meydan okudu
SAKARYA’DA OTOYOL ÜZERİNDE MOTOSİKLETİNİN ÜZERİNE YATARAK YOLCULUK YAPAN SÜRÜCÜ ÖLÜME MEYDAN OKURKEN SÜRÜCÜNÜN YAPTIĞI TEHLİKELİ HAREKETLER İSE BİR VATANDAŞ TARAFINDAN SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ.
Sakarya’da otoyol üzerinde motosikletinin üzerine yatarak yolculuk yapan sürücü ölüme meydan okudu. Trafikteki tehlikeli yolculuk ise amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, Karasu-Kocaali yolu üzerinde meydana geldi. Ölümü göze alarak motosikletinin üzerine yatarak yolculuk yapan bir sürücü yürekleri ağızlara getirdi. Plakası, kaskı, koruyucu elbisesi olmadan motosiklet kullanan sürücü hem kendini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. Tehlikeli yolculuğu gören bir araç sürücüsünün yanında oturan yolcu ise o anları cep telefonu ile saniye saniye kayıt altına aldı. Vatandaş kameralarına yansıyan görüntülerde ölüme meydan okuyan sürücünün yatarak kullandığı motosiklet ile bir aracı solladığı ve motosikletine yatarak yolculuğuna devam ettiği görülüyor.
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