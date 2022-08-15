Motosikletini çalmaya teşebbüs eden hırsızı uçan tekmeyle durdurdu... O anlar kamerada

Zeytinburnu’nda motosikletinin çalındığını gören kurye, apartmanın merdivenlerinden hırsızın üzerine uçarak yere düşürdü. Kuryenin hafif yaralandığı olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 03.30 sıralarında Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde sipariş getiren Cesur Dursun isimli motosikletli kurye, motosikleti üzerinde anahtarını bırakarak binaya girdi. O esnada motosikletin yanına gelen bir şahıs, sepetini kontrol ettikten sonra üstüne oturdu. Şahıs tam motosikleti çalacağı esnada binadan çıkan kurye, merdivenlerden şahsa uçan tekme attı. Neye uğradığını şaşırsın şahıs motosikletle birlikte yere düştü. Olay sonucunda tekme atan kurye hafif şekilde yaralanırken, hırsız ise kaçarak kayıplara karıştı.

“Merdivenden ineceğime, yukarıdan atladım”

Yaşanan olayı anlatan Cesur Dursun, “Dün bir müşterimiz beni aradı. Yedi tane mercimek çorbası istediler, bende götürdüm. Motorun üstünde anahtarı unuttum. Dalgınlığıma geldi, sonra bir baktım motor sesi geldi içeriye, bina yüksekti. Merdivenden ineceğime, yukarıdan atladım. Yukarıdan atladıktan sonra tekme ile saldırdım. Yarısı ona geldi, yarısı motoruma geldi. Elim kırıldı zannettim, 10-15 dakika yerde uzandım. Kolumu tuttum, elimde bir sıkıntı var zannettim. Motorumun önü kırıldı. Kuryelik yapıyorum, çalıştığım yerde motor bana zimmetli ekmek teknemiz. Gidiş geliş iki dakikalık bir şeydi zaten. Hırsız kaçtı abi yakalayamadım, koşamadım. Aslında koşabilseydim, yakalayabilirdim belki ama elim ağrıdığı için uzandım” dedi.

Kuryenin hırsızın üzerine uçtuğu anlar kamerada

Olay yerinde motorunda hafif hasar oluşan, motor sahibinin kolunda incinme oluştu. Olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Zeytinburnu’nda yaşanan olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hırsızın motosikletin sepetini kontrol edip üzerine binerek çalacağı sırada kuryenin apartmanın merdivenlerinden hırsızın üzerine atlayıp yere düşürdüğü görülüyor.