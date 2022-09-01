Motosikletini çalmaya çalışan hırsızı yakalamak için adeta uçtu... Kaçan hırsızın terliği elinde kaldı

Antalya’da Türk Bayrağı altındaki motosikletinin çalınma girişiminde bulunduğunu fark eden vatandaş, hırsızlık şüphelisini yakalamak için adeta uçtu. Şüphelinin ani refleks gösterip kaçmasıyla boşa düşen vatandaş yere düşerken, elinde de şüpheliye ait terlik kaldı. Hırsızlık şüphelisine seslenen vatandaş, “Bayrağa dua etsin, yoksa yakalamıştım. İyi niyetle gelirse bir daha uçmam, terliğini geri veririm” dedi.

Hırsızlığa girişim olayı, dün saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Varsak Gündoğmuş Mahallesi’ndeki bir işyerinin önünde gerçekleşti. Motosikletini çalıştığı işyerinde önüne koyan Ali Öğür (43), kimliği belirsiz bir kişinin hareketlerinden şüphelendi. Şahsın, Türk Bayrağı’nın altındaki motosikletine yöneldiğini ve çalma girişiminde bulunduğunu fark eden Öğür, işyerinden hızlıca koşup şüpheliyi yakalamak istedi. Motosiklete yaklaştığından balıklama atlayış gerçekleştiren Öğür, şüphelinin ani refleks gösterip kaçasıyla boşlukta kalıp yere düştü. Hırsızlık şüphelisi olay yerinden kaçarken terliğinin teki ise Öğür’ün elinde kaldı. O anlarsa işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

“Uçtum ama boşluğa düştüm”

Motosikletini çalınmaktan kurtaran Ali Öğür, olay anını şu sözlerle anlattı: “Biz içeride oturuyorduk. İşyerinin kapıları kapalı ve perdeleri çekiliydi. Önce etrafı kolaçan etti. İşyerinin kapalı olduğunu zannetti. Önce uydu cihazını cebine koymaya çalıştı, sonra motosiklete tornavidayı sokuyordu. Hırsız olduğunu anlayınca, yakalamayı düşündüm. Ayak seslerimi duyup o da beni fark etti. Uçtum ama arkadaş kaçınca boşluğa düştüm. O Türk Bayrağı’na dua etsin. Yoksa yakalamıştım.”

“Terliğini almaya iyi niyetle gelirse uçmam”

Hırsızlık şüphelisine de seslenen Öğür, “Terliği burada kaldı. İyi niyetle almaya gelirse uçmam, terliğini geri veririm” dedi.