Motosikletini çalan şüpheliden motosikletini istedi, silahla karşılık aldı

Mersin’in Tarsus ilçesinde hem suçlu hem de güçlü olay yaşandı. Motosiklet hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheliden motosikletini isteyen kişiye silah ve bıçakla karşılık verildi. Mahalle sakinlerinin tepkisini çeken şüpheliler linç edilmek istendi. Dayak yiyen şüpheli ve babasını, polisi kurtarırken, zanlı polisi kolunda bıçakladı, polisi havaya ateşe ederek olayı kontrol altına alabildi.

Olay ilçeye bağlı Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, A.E. (17) adlı kişinin gündüz saatlerinde işyerinin arkasında bulunan motosikleti çalındı. Motosikletinin çalındığını fark eden A.E. işyeri kamerasına bakarken, motosikletini çalan kişinin mahallede oturan şahıs olduğunu tespit etti. Motosiklet sahibi A.E. motosikletini çaldığını iddia ettiği İ.Ö.’de (19) motosikletini getirmesini istedi. Çalmadığını söyleyen İ.Ö. ile babası M.Ö. karşı tarafa küfür ederek tehdit etmeye başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.Ö. ile babası M.Ö. silahla karşılık verdi. Mahalle sakinlerinin tepkisini alan baba ve oğlunu saldırdılar. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya müdahale etti. Polisin müdahalesine rağmen ayrılmayan taraflar polis durdurmak için havaya ateş etti. Şüpheli İ.Ö. olaya müdahale eden Asayiş Büro Amirliği ekiplerinden F.A.’ı bıçakla kolundan yaraladı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun durumun iyi olduğu öğrenildi. Baba ile oğlu gözaltına alındı.