Motosikletini bırakıp polisten kaçtı, ara sokakta yakalandı
ADANA’DA POLİSİN DUR İHTARINA UYMAYIP MOTOSİKLETİNİ BIRAKARAK YAYA OLARAK KAÇMAYA ÇALIŞAN ŞAHIS ARA SOKAKTA KISKIVRAK YAKALANDI. YAKALANAN SÜRÜCÜ EHLİYETİ OLMADIĞI İÇİN KAÇTIĞINI İDDİA ETTİ.
Adana’da polisin dur ihtarına uymayıp motosikletini bırakarak yaya olarak kaçmaya çalışan şahıs ara sokakta kıskıvrak yakalandı. Yakalanan sürücü ehliyeti olmadığı için kaçtığını iddia etti.
Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi üzerinde devriye atan polis ekipleri plakası olmayan motosiklete ‘dur’ ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü, motosikleti yol kenarına atarak yaya olarak kaçmaya başladı. Motosikletli Polis Timleri Amirliğine bağlı ekipleri, şüpheli şahsı ara sokaklarda kaçtığı sırada kıskıvrak yakalandı.
Yakalanan ismi belirtilmeyen sürücüsü ehliyeti olmadığı için kaçtığını öne sürdü. Sürücü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Polis motosiklet üzerinde yaptığı incelemede düz kontak yapılarak çalıştırıldığı tespit etti. Motosiklet emniyetin otoparkına çekildi.
|İmsak
|05:08
|Güneş
|06:35
|Öğle
|13:05
|İkindi
|16:38
|Akşam
|19:26
|Yatsı
|20:47
|Takımlar
|O
|P
|1. Göztepe
|1
|3
|2. Karagümrük
|1
|3
|3. Galatasaray
|1
|3
|4. Alanyaspor
|1
|3
|5. Fenerbahçe
|1
|3
|6. Ankaragücü
|0
|0
|7. Antalyaspor
|0
|0
|8. Erzurumspor
|0
|0
|9. Beşiktaş
|0
|0
|10. Gençlerbirliği
|0
|0
|11. Hatayspor
|0
|0
|12. Başakşehir
|0
|0
|13. Kasımpaşa
|0
|0
|14. Kayserispor
|0
|0
|15. Konyaspor
|0
|0
|16. Trabzonspor
|0
|0
|17. Çaykur Rizespor
|1
|0
|18. Gaziantep FK
|1
|0
|19. Sivasspor
|1
|0
|20. Malatyaspor
|1
|0
|21. Denizlispor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Altınordu
|1
|3
|2. Ümraniye
|1
|3
|3. Ankara Keçiörengücü
|1
|3
|4. Ankaraspor
|1
|3
|5. Adana Demirspor
|0
|0
|6. Adanaspor
|0
|0
|7. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|8. Altay
|0
|0
|9. Balıkesirspor
|0
|0
|10. Bursaspor
|0
|0
|11. Giresunspor
|0
|0
|12. Samsunspor
|0
|0
|13. Tuzlaspor
|0
|0
|14. İstanbulspor
|0
|0
|15. Bandırmaspor
|1
|0
|16. Boluspor
|1
|0
|17. Eskişehirspor
|1
|0
|18. Menemen Belediyespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|1
|3
|2. Liverpool
|1
|3
|3. Crystal Palace
|1
|3
|4. Aston Villa
|0
|0
|5. Brighton
|0
|0
|6. Burnley
|0
|0
|7. Chelsea
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Leicester City
|0
|0
|10. Man City
|0
|0
|11. M. United
|0
|0
|12. Newcastle
|0
|0
|13. Sheffield United
|0
|0
|14. Tottenham
|0
|0
|15. West Bromwich
|0
|0
|16. West Ham
|0
|0
|17. Wolverhampton
|0
|0
|18. Leeds United
|1
|0
|19. Southampton
|1
|0
|20. Fulham
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|1
|3
|2. Celta de Vigo
|1
|1
|3. Eibar
|1
|1
|4. Atletico Madrid
|0
|0
|5. Barcelona
|0
|0
|6. Cádiz
|0
|0
|7. Deportivo Alaves
|0
|0
|8. Elche
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Huesca
|0
|0
|11. Levante
|0
|0
|12. Osasuna
|0
|0
|13. Real Betis
|0
|0
|14. Real Madrid
|0
|0
|15. Real Sociedad
|0
|0
|16. Real Valladolid
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Valencia
|0
|0
|19. Villarreal
|0
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0