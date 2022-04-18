Motosikletin tutkunu gencin cenazesi, gözyaşları arasında alındı

Antalya’da meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden motosikleti tutkunu genç sürücünün cenazesi yakınları tarafından gözyaşları arasında morgdan teslim alındı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Kemer- Antalya karayolu Sarısu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde arkadaşları ile birlikte Antalya’dan Kemer’e motosiklet turuna çıkan Mehmet Çiftçibaş (27), tur bitiminde 07 AFT 643 plakalı motosikleti ile Antalya’ya doğru dönüşe geçti sırada bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlerde çarptı. Ağır yaralanan sürücü için diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Sağlık çalışanları tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü hastaneye kaldırıldı. Genç burada doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşama tutunamadı.

Gözyaşları arasında teslim alındı

Cenaze hastanedeki işlemlerin ardından kesin ölüm sebebinin araştırılması için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Acılı günde gencin arkadaşları da aileyi yalnız bırakmayarak morg önüne gelip teselli etti. Cenaze aile yakınları tarafından gözyaşları arasında teslim alındı. Cenazenin Burdur Bucak ilçesinde anne ve babanın yanında toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan, gencin kaza öncesinde motosikleti ile çektirdiği videoları da sosyal medya hesabından paylaştığı ve motosiklet tutkunu olduğu görüldü.