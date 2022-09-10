Motosikletin otomobille çarpıştığı kaza kamarada

Şanlıurfa’da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 37 JA 442 plakalı otomobil, sürücüsü tarafından park edilmeye çalışıldığı sırada arkadan gelen Mahmut Y. (15) kontrolündeki 63 ACF 132 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet üzerinde bulunan Mahmut Y. ve abisi Hüseyin Y. metrelerce sürüklenerek yaralandı. Yaralı kardeşler, çevredekiler tarafından otomobille Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada tedavi altına alınan kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.