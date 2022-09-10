Son Dakika
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Son 16 Turu’nda karşılaştığı Fransa’ya uzatmalarda 87-86’lık skorla mağlup oldu ve elendi.
Motosikletin otomobille çarpıştığı kaza kamarada
Şanlıurfa’da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Asayiş 10.09.2022, 15:06
Şanlıurfa’da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 37 JA 442 plakalı otomobil, sürücüsü tarafından park edilmeye çalışıldığı sırada arkadan gelen Mahmut Y. (15) kontrolündeki 63 ACF 132 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet üzerinde bulunan Mahmut Y. ve abisi Hüseyin Y. metrelerce sürüklenerek yaralandı. Yaralı kardeşler, çevredekiler tarafından otomobille Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada tedavi altına alınan kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Eyüpsultan Pirinççi Köyü’nde bir fabrikanın bahçesinde yangın çıktı. Bahçede bulunan paletler ve tahtaların yanmasıyla yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Konyaspor
|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Alanyaspor
|6
|8
|10. Kayserispor
|5
|6
|11. Antalyaspor
|5
|6
|12. Giresunspor
|5
|6
|13. Kasımpaşa
|5
|6
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Boluspor
|5
|10
|3. Bandırmaspor
|3
|9
|4. Keçiörengücü
|4
|7
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|9. Rizespor
|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|5
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Girona
|5
|7
|10. Real Sociedad
|4
|7
|11. Valencia
|4
|6
|12. Mallorca
|4
|5
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|5
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0
25
açık
Sayfalar Tümü