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Motosikletin kontrolünü kaybeden genç hayatını kaybetti

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde kullandığı motosikletin kontrolünü kaybeden genç sürücü, bariyerlere çarparak feci şekilde hayatını kaybetti.

Asayiş 16.06.2022, 21:49
Motosikletin kontrolünü kaybeden genç hayatını kaybetti

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde kullandığı motosikletin kontrolünü kaybeden genç sürücü, bariyerlere çarparak feci şekilde hayatını kaybetti.

Manisa’nın Kırkağaç ilçesi İlyaslar Mahallesi D-565 karayolu Balıkesir Akhisar istikametinde saat 15.00 sıralarında Eren Herdem (21) idaresindeki 34 EMK 406 plakalı motosiklet, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu kontrolden çıkarak orta refüjdeki bariyerlere çarparak metrelerce sürüklendi. Genç adam kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Eren Herdem’in aslen Uşaklı olduğu ve İstanbul’da ikamet ettiği öğrenildi.

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