Motosikletin koltuğunun altındaki depo uyuşturucu zulası çıktı

Bağcılar’da ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu motosikletin koltuk altındaki depo uyuşturucu zulası çıktı. Deponun içerisinde saklı çok sayıda sentetik hap bulunulurken, şahsın ikametinde yapılan aramada da çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 9 Kasım günü saat 19.00 sıralarında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” konusu ile ilgili Bağcılar’da geniş çaplı çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında Mobil Park ekipleri ve Yıldırım timleri Göztepe Mahallesindeki uygulamalar sırasında şüphe üzerine bir motosikletli M.K.’yi durdurarak arama yaptı.

Motosikletin koltuk altındaki deposu sentetik ecza deposu çıktı

Yapılan aramalarda motosiklet koltuğunun altındaki depoda saklanmış 278 adet sentetik hap buldu. Çalışmaların devamında şahsın evinde arama yapan polis ekipleri, uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.