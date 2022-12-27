Motosikletin kadına çarpma anı kamerada

Samsun’da yolun karşısına geçmekte olan kadına motosikletin çarpma görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya ve araç trafiğine açık olan caddede yolun karşısına geçmeye çalışan H.K. adlı kadına hızla gelen motosiklet çarpıp kadını yere düşürüp yaralanmasına sebep olup kaçtı. Yaralı kadın ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, motosikletin kadına çarpıp kaçma anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.