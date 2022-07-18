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Motosikletin çarptığı yaşlı kadın yaralandı

Kırıkkale’de yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın, motosikletin çarpması neticesinde yaralandı.

Asayiş 18.07.2022, 18:47
Motosikletin çarptığı yaşlı kadın yaralandı

Kırıkkale’de yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın, motosikletin çarpması neticesinde yaralandı.

Kaza, Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.H.’nin kullandığı 71 AHC 517 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen 73 yaşındaki S.Ç.’ye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan yaşlı kadın, ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sürücü M.H. polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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