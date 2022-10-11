Motosikletin çarptığı yaralı telefonu elinden bırakmadı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde dün gece meydana gelen kazada Mehmet Selim Akşam’ın kullandığı motosiklet yolun karşısına geçmek isteyen ilçe Milli Emlak Müdürü Mehmet Gündüz’e çarptı.

Edinilen bilgiye göre İslahiye ilçesi beyler mahallesi Barazi caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Mehmet Selim Akşam’ın kullandığı 10 SP 167 plakalı motosiklet, evine yayan halde seyir eden ve yolun karşısına geçmek isteyen İlçe Milli Emlak Müdürü Mehmet Gündüz’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Müdür Gündüz, ayağından yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Müdür Gündüz, ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü.

Telefonu elinden düşürmedi

Motosiklet sürücüsü Akşam, kaza anında yavaş seyir ettiğini belirterek, telefonla konuşan Müdür Sabah’ın kendisini fark etmemesi nedeniyle kazanın meydana geldiğini söyledi. Öte yandan yaralı Milli Emlak Müdürü Gündüz’ün ekiplerin ilk müdahalesi esnasında da telefonla konuşması dikkat çekti. Müdür Gündüz, yakınlarını aradığı telefonla konuşmasında ise, ’’Kaza yaptım Önemli bir şeyim yok. Hastaneye götürüyorlar. Hastaneye gelin’’ diye konuştu. Ekiplerin uyarılarına rağmen telefonu eline düşürmeyen Müdür Gündüz, sedyeye yatırıldığı esnada telefonunu bıraktı. Müdür Gündüz, ambulansa bindirilirken bile ekiplerden bir başka yakının aranarak haber verilmesini istedi.

İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alnan Mehmet Gündüz’ün sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken motosiklet sürücüsü Akşam ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

(BŞ-SD-