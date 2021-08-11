Motosikletin çarptığı Rus turist, olay yerinde yaşamını yitirdi

Antalya’nın Alanya ilçesinde çevre yolunda karşıya geçmeye çalışan yaşlı turist, motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam 21.00 sıralarında Oba Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. M.H.A. (25) idaresindeki 07 AJN 803 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Rusya uyruklu Galina Volkovaıa’ya (81) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya, yola savrularak sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşamını yitiren Rus turistin cansız bedeni savcının ve polisin incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna konuldu. Sürücü M.H.A. gözaltına alındı.