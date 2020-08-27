Motosikletin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Samsun’da motosikletin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşlı adam tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun’un Terme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaittin Eroğlu (70) bisikleti ile seyir halindeyken motosiklet çarpması sonucu ağır yaralandı. Terme Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adam ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Samsun’daki hastanede tedavi altına alınan Alaittin Eroğlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.