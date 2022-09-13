Motosikletin arkasına tutunan patenli 3 genç yürekleri ağza getirdi
Tekirdağ Çorlu’nun en işlek caddesinde seyir halindeki motosikletin arkasına tutunarak yolculuk etmek isteyen patenli 3 genç, canlarını tehlikeye atarken, görenleri de çileden çıkardı. O anlar vatandaş tarafından görüntülendi.
Tekirdağ Çorlu’nun en işlek caddesinde seyir halindeki motosikletin arkasına tutunarak yolculuk etmek isteyen patenli 3 genç, canlarını tehlikeye atarken, görenleri de çileden çıkardı. O anlar vatandaş tarafından görüntülendi.
Otobüs, otomobil gibi araçların arkasına takılarak yolculuk eden patenli gençlerin ardından, son olarak da 3 gencin motosikletin arkasına tutunarak kazaya davetiye çıkardığı görüldü. Muhittin Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri eski Şifa mevkiinde patenli 3 genç, seyir halindeki motosikletli kuryenin arkasına tutundu. Tehlikeli yolculuk bir vatandaşın telefon kamerasına yansırken, kazaya davetiye çıkaran gençlerin umursamaz tavırları dikkat çekti. Gençler, sürücüleri de çileden çıkardı.
Trafiği tehlikeye düşüren patenli şahıslara yaptırım uygulanması istendi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|6
|14
|2. Başakşehir
|5
|13
|3. Beşiktaş
|6
|13
|4. Adana Demirspor
|6
|13
|5. Galatasaray
|6
|13
|6. Gaziantep FK
|6
|11
|7. Fenerbahçe
|5
|10
|8. Trabzonspor
|6
|10
|9. Kayserispor
|6
|9
|10. Alanyaspor
|6
|8
|11. Giresunspor
|6
|7
|12. Antalyaspor
|6
|6
|13. Kasımpaşa
|6
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|6
|4
|16. İstanbulspor
|5
|4
|17. Ümraniye
|6
|2
|18. Hatayspor
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|5
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Eyüpspor
|5
|10
|5. Sakaryaspor
|5
|9
|6. Keçiörengücü
|5
|8
|7. Pendikspor
|5
|8
|8. Manisa Futbol Kulübü
|4
|7
|9. Tuzlaspor
|5
|7
|10. Rizespor
|4
|6
|11. Samsunspor
|5
|6
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|5
|4
|15. Altay
|5
|4
|16. Altınordu
|4
|3
|17. Erzurumspor
|4
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|5
|2
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Osasuna
|5
|12
|5. Villarreal
|5
|10
|6. Athletic Bilbao
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Celta Vigo
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|5
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|5
|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
|0