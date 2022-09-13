Motosikletin arkasına tutunan patenli 3 genç yürekleri ağza getirdi

Tekirdağ Çorlu’nun en işlek caddesinde seyir halindeki motosikletin arkasına tutunarak yolculuk etmek isteyen patenli 3 genç, canlarını tehlikeye atarken, görenleri de çileden çıkardı. O anlar vatandaş tarafından görüntülendi.

Otobüs, otomobil gibi araçların arkasına takılarak yolculuk eden patenli gençlerin ardından, son olarak da 3 gencin motosikletin arkasına tutunarak kazaya davetiye çıkardığı görüldü. Muhittin Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri eski Şifa mevkiinde patenli 3 genç, seyir halindeki motosikletli kuryenin arkasına tutundu. Tehlikeli yolculuk bir vatandaşın telefon kamerasına yansırken, kazaya davetiye çıkaran gençlerin umursamaz tavırları dikkat çekti. Gençler, sürücüleri de çileden çıkardı.

Trafiği tehlikeye düşüren patenli şahıslara yaptırım uygulanması istendi.