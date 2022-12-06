Motosikleti tamir ederken yakıt deposu alev yandı, yanarak hayatını kaybetti

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bir kişi tamir etmeye çalıştığı motosikletin yakıtının alev alması sonucu yanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş mahallesinde meydana gelen olayda Muammer Yardım (59) isimli kişi, sigara içerken tamir etmeye çalıştığı motosikletin deposundan sızan yakıtın sigaradan alev alması üzerine yanmaya başladı. Bir anda alevler içinde kalan kişi, dengesine kaybederek alt yola düştü. Muammer Yardım’dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Son görüştüğü kişilere ulaşan polis ekiplerince yapılan inceleme sonucu Yardım’ın Sarıtaş mahallesinde olduğu tespit edildi. Mahallede yapılan çalışma sonucu Muammer Yardım’ın cansız bedenine ulaşıldı. Motosikleti ile birlikte yanmış bir şekilde bulunan Yardım’ın cenazesi otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.