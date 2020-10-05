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Motosikleti çalması 6 saniye sürdü
TEKİRDAĞ’IN KAPAKLI İLÇESİNDE GECE VAKTİ BİR MOTOSİKLETİ GÖZÜNE KESTİREN HIRSIZ, HİÇBİR ALET KULLANMADAN MOTOSİKLETİ ÇALIP SANİYELER İÇİNDE KAYIPLARA KARIŞTI.
Asayiş 05.10.2020, 10:05
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Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde gece vakti bir motosikleti gözüne kestiren hırsız, hiçbir alet kullanmadan motosikleti çalıp saniyeler içinde kayıplara karıştı. Hırsızlık anı bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, Cumhuriyet Mahallesi Cambazlar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat Bolkan’a ait 59 JC 774 plakalı siyah motosikleti gözüne kestiren kimliği belirsiz hırsız bir süre caddede keşif yaptı. Ardından gidon kilidini ayağıyla yaptığı tek hamlede kırmayı başaran hırsız, saniyeler içinde motosikleti alıp kayıplara karıştı.
Hırsızlık anları bölgedeki birçok iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, emniyet ekipleri hırsızın bulunması için kapsamlı bir çalışma başlattı.
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