Motosikleti çalınan halk ozanı şiirle şikayetçi oldu şiirle teşekkür etti

Adana’da motosikleti çalınan halk ozanı polise şiirle şikayetçi olurken, motosikleti bulunup zanlılar yakalanınca da şiirle teşekkür etti.

Edinilen bilgiye göre olay, 19 Mayıs günü saat 03.30 sıralarında Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi’nde meydana geldi. Halk ozanı Yunus Tömen (49), motosikletini apartmanın bahçesine park edip, evine gitti. Sabah saatlerinde bahçeye inen Tömen, motosikletini yerinde göremeyince polise şiirle ihbarda bulundu. Tömen, motosikletinin bulunması için İl Emniyet Müdürü Doğan İnci’ye de şiir yazdı. Olayla ilgili çalışma başlatan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde, yüzünü cerrahi maske ve kapüşonla gizleyen iki kişinin, düz kontak yaparak çalıştırdığı motosikletle apartmandan ayrıldığı, bir kişinin de dışarıda gözcülük yaptığı görüldü.

Polisin yaptığı çalışmada motosikleti çalıştıran şüphelinin çeşitli suçlardan 37 kaydı bulunan Hazar İbrahim B. (23), yanındakilerin de Emin Nugay (19) ile A.E.B. (17) olduğunu belirlendi. Kaçış güzergahındaki 200’e yakın güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelilerin Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi’ne gittiklerini tespit etti. Adresleri belirlenen şüphelilerden Nugay ile A.E.B., saklandıkları eve yapılan baskında yakalandı. Tömen’in motosikleti de evde bulunurken, diğer şüpheli Hazar İbrahim B.’nin izine ise rastlanılmadı.

Polisin motosikletinin bulunduğunu bildirmesiyle Tömen’de Adana Emniyet Müdürlüğü’ne gitti. Motosikletine kavuşan Tömen, yeni bir şiir yazıp, İnci ile polis ekiplerine armağan etti. Tömen, polise “Adana emniyet teşkilatı çok dualar alıyorlar anında, nerede bir olay var hemen yetişip kartal gibi dalıyorlar anında” sözleriyle teşekkür etti.

Motosikleti bulunduğu için mutlu olduğunu ifade eden Tömen, “Motosikletimi göremeyince ihbarda bulundum. Polisimiz de apartmanın ve caddedeki güvenlik kameralını kontrol etti. Sonunda hırsızları yakalayıp, motosikletimi de buldular. Çok mutlu oldum ve Emniyet Müdürü Doğan İnci ile teşkilattaki arkadaşlara bir şiir yazıp, armağan ettim. Onlara nek adar teşekkür etsem az gelir. Sadece kendi adıma değil, başkalarının da canını yakacak bu hırsızların bulunmasına sevindim. İnşallah bir daha dışarı çıkamazlar” diye konuştu.

Emniyete götürülen şüphelilerden Emin Nugay ifadesinde, “Biz o gün evimizdeydik. Görüntülerdeki kişi kesinlikle ben değilim. Oradan hiç geçmedim, olayla ilgili bilgim de yok” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nugay ile A.E.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Firari şüpheli Hazar İbrahim B.’yi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.