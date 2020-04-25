Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
GÜNCEL GENEL EKONOMİ LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK İŞ DÜNYASI TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA SPOR POLİTİKA
BİST
98759
ALTIN
387.114
DOLAR
6.9921
STERLİN
8.6210
EURO
7.5498

Motosikleti çalan hırsıza meydan dayağı

İZMİR’DE BİR İŞYERİ ÖNÜNDEN MOTOSİKLETİ ÇALIP KAÇMAK İSTEYEN HIRSIZ, İŞYERİ ÇALIŞANI TARAFINDAN YAKALANDI.

Motosikleti çalan hırsıza meydan dayağı

İZMİR’DE BİR İŞYERİ ÖNÜNDEN MOTOSİKLETİ ÇALIP KAÇMAK İSTEYEN HIRSIZ, İŞYERİ ÇALIŞANI TARAFINDAN YAKALANDI.

25 Nisan 2020 Cumartesi 18:00
3 Okunma
Motosikleti çalan hırsıza meydan dayağı

İzmir’de bir işyeri önünden motosikleti çalıp kaçmak isteyen hırsız, işyeri çalışanı tarafından yakalandı. İşyeri çalışanı hırsıza meydan dayağı atarken, olaya bölgeden geçen polis müdahale ederek şahsı gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir’in Konak ilçesinde 23 Nisan günü Basmane semtinde bulunan bir işyeri önünde meydana gelen olayda, başını kapüşonla kapatan bir şahıs, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle etrafın sakin olmasını da fırsat bilerek, işyeri önündeki motosiklete binip çalıştırmak istedi. Motosikleti çalıştırmayı başaramayınca ayaklarıyla iterek götürmek isteyen hırsız, sesleri duyup dışarıya çıkan işyeri çalışanı tarafından fark edildi.

Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen olayda, hırsızın peşinden koşup onu yakalayan işyeri çalışanı Ç.K., hırsıza meydan dayağı attı. Bu sırada 23 Nisan kutlamalarından dönen polis ekibi, tesadüfen olayı görüp müdahale etti. Darp edilen hırsızı Ç.K.’nin elinden kurtaran polis ekipleri, hırsızı gözaltına aldı.

Olaydan geriye ise Ç.K.’nin motosiklet hırsızına attığı meydan dayağının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri kaldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ayvalık’ta Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Ayvalık’ta Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
15 yaşındaki Berfin’in katil zanlısı tutuklandı
15 yaşındaki Berfin’in katil zanlısı tutuklandı
Seyir halindeki tır yandı
Seyir halindeki tır yandı

banner371

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim