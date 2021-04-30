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Motosikleti böyle çaldı tutuklandı

Adana’da motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Asayiş 30.04.2021, 09:47
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Motosikleti böyle çaldı tutuklandı

Adana’da motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, S.K. adlı kişi, evinin önüne park ettiği motosikletinin yerinde olmadığını fark edince polise başvurdu. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis olay yerinde yaptığı güvenlik kamerası çalışmasında bir şahsın motosikleti alıp götürdüğünü belirledi. Polis daha sonra bu şahsın Vedat Mert T. (27) olduğunu tespit etti. Bu tespitin ardından polis zanlının Seyhan ilçesindeki adresine baskın düzenleyerek gözaltına aldı. Emniyete getirilerek sorguya alınan zanlı, sorgusunda güvenlik kamerasındaki şahsın kendisi olduğunu, motosikleti çalıp 250 liraya sattığını, pişman olduğunu, motosikletin sahibinin zararını karşılamak istediğini söylediği öğrenildi.

Zanlı ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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