Motosiklete çarptı, ikisi çocuk 3 kişiyi yaralayıp kaçtı

Adana’da motosiklete çarpıp, ikisi çocuk 3 kişinin yaralanmasına neden olan bir sürücünün, vatandaşların uyarısına rağmen olay yerinden kaçması anbean görüntülendi.

Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi’nde meydana geldi. Bir otomobil yolun ortasından dönen motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan ikisi çocuk 3 kişi yere düşerek yaralandı. Otomobil sürücüsü ise yaralılara yardım etmek yerine olay yerinden kaçmaya çalıştı. Bu sırada kazayı gören vatandaşlar otomobilin önüne geçerek, sürücünün kaçmasını engellemek istedi. Ancak sürücü bütün çabalara rağmen olay yerinden kaçtı. Bu anlar ise anbean güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yaralı 3 kişi hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.