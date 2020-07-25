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Motosiklete arkadan çarptı, 100 metre sürükledikten sonra durabildi
BURSA’DA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ VE ARKADAŞI YARALANDI.
Asayiş 25.07.2020, 09:37
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Bursa’da meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü ve arkadaşı yaralandı.
Kaza, 20.30 saatlerinde, Altıparmak Caddesinde meydana geldi. Henüz ismi belirlenemeyen 16 D 0366 plakalı taksi dolmuş, H.K. idaresindeki motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile H.K ve yanındaki arkadaşı A.Y. bariyerlere savrulurken, otomobil motosikleti 100 metre sürükledikten sonra durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri , başka bir kazanın yaşanmaması için çevrede geniş güvenlik tedbiri aldı.
Kazayla alakalı tahkikat devam ediyor.
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