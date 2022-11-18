Motosiklete 5 kişi binerek, faciaya böyle davetiye çıkardılar

Kocaeli’de motosiklete 5 kişi binen gençler adeta kazaya davetiye çıkardı.

Vatandaş kamerasına yansıyan görüntüler, Körfez ilçesindeki işlek bir caddede kaydedildi. 5 genç motosikletin üstüne binerek gezintiye çıktı. Hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer vatandaşların canlarını hiçe sayarak şov yapan gençler, adeta kazaya davetiye çıkardı. Yürekleri ağza getiren görüntüler sosyal medyada da tepki topladı.