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Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
ZONGULDAK’IN EREĞLİ İLÇESİNDE KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEK İSTEYEN KADINA MOTOSİKLET ÇARPTI. KAZADA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ VE ÇARPTIĞI KADIN YARALANDI.
Asayiş 22.07.2020, 20:29
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kadına motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve çarptığı kadın yaralandı.
Kaza, Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen Nilgün Özcan’a (45) Şaban Ö. (36) idaresindeki 67 TU 891 plakalı motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile çarptığı kadın yaralandı.
Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol motosikletin yoldan kaldırılması ile yeniden trafiğe açıldı.
Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.
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